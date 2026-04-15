Ligue des Champions
Le point médical du PSG sur Désiré Doué et Nuno Mendes
1 min.
@Maxppp
Le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions hier soir aux dépens de Liverpool. Point noir de la soirée, les sorties sur blessures de Nuno Mendes en première période, et de Désiré Doué après la pause. Le premier a senti une douleur derrière la cuisse, quand le second a pris un mauvais coup.
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Plus de peur que de mal au vu du communiqué publié par le PSG. «Victime d’un choc au genou droit lors du match contre Liverpool, Désiré Doué restera en soins ces deux prochains jours avant de reprendre l’entraînement collectif. Nuno Mendes souffre d’une petite gêne à la cuisse droite. Il effectuera des soins et un travail en salle ces deux prochains jours.»
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