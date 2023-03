Amicaux : score vierge pour la Grèce face à la Lituanie, la Macédoine de justesse contre le Féroé

Alors que certains pays continuent de jouer des matchs qualificatifs pour l’Euro 2024, d’autres disputent des rencontres amicales. La Grèce, qui est dans le groupe B de la France pour les Eliminatoires, n’a pas réussi à trouver la brèche face à la Lituanie (0-0). Malgré une lourde domination avec 25 frappes tentées, les joueurs de Gus Poyet n’ont pas su être assez réalistes et efficaces devant les cages du portier lituanien, Emilijus Zubas. Mais l’essentiel de cette trêve est fait pour les Grecs après un très joli départ contre Gibraltar (3-0). Retour aux pelouses internationales en juin prochain contre l’Irlande et la France. La Lituanie rencontrera la Bulgarie et la Hongrie.

Dans l’autre duel, la Macédoine du Nord a battu l’Île Féroé grâce à une réalisation tardive de Bojan Miovski (81e). Le score aurait pu être bien plus conséquent puisque les joueurs de Hakan Ericson n’ont tenté que deux tirs, aucun cadré. Le gardien Bárður Á Reynatrøð a quand même réalisé cinq parades mais ce n’est pas suffisant pour limiter la défaite des siens. Après son premier succès conte Malte (2-1), la Macédoine reviendra en juin pour défier l’Ukraine et l’Angleterre. L’Île Féroé jouera l’Albanie et la République Tchèque, alors qu’ils ont dû se contenter d’un nul en ouverture contre la Moldavie (1-1).

