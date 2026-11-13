Manchester United : Mauricio Pochettino explique son départ inattendu de la sélection américaine

Mauricio Pochettino a vécu une journée particulièrement émouvante au moment de tourner la page de son aventure avec la sélection américaine. Le technicien argentin va rejoindre Manchester United, qui a versé 12 millions d’euros à la Fédération américaine pour racheter son contrat et celui de son staff. Un choix difficile, comme il l’a reconnu lors de sa conférence de presse d’adieu, organisée ce vendredi. « J’ai du mal à m’exprimer en ce moment, car je suis quelqu’un de très émotif et je pense que, dès que l’on commence à parler de la culture de ce pays et de cette fédération extraordinaires. Je pense que ce fut l’une des décisions les plus difficiles de notre carrière. C’est une décision vraiment triste, mais nous restons des professionnels et nous cherchons la prochaine étape, nous nous efforçons de réaliser nos rêves », a-t-il confié, visiblement ému, jusqu’à fondre en larmes pendant son discours.

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Interrogé sur les raisons de son départ, Pochettino a tenu à rappeler son attachement au projet américain, qu’il dirigeait depuis deux ans. Il a notamment remercié les joueurs, le staff et les supporters pour leur confiance, tout en expliquant ne pas être en mesure de refuser Manchester United. « Cela a rendu la décision encore plus difficile, une décision qui, d’une certaine manière, est très triste, mais nous sommes aussi des professionnels (…) C’est évident, je n’ai jamais dit que je voulais revenir en Premier League. Dans une carrière, on n’a pas souvent l’occasion de jouer dans un club comme Manchester United. C’est difficile de refuser une telle opportunité quand elle se présente».

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Mauricio Pochettino avait pourtant prolongé son contrat

Son départ soulève toutefois une question : pourquoi avoir signé un nouveau contrat de quatre ans avec les États-Unis après la Coupe du Monde s’il était susceptible de revenir en Premier League ? « Nous étions très engagés et nous n’avons jamais pensé que cela arriverait aussi vite », a-t-il reconnu. Les premiers contacts avec Manchester United auraient débuté vendredi dernier, avant une accélération des discussions dimanche. Pochettino a ensuite informé les joueurs et le staff dès que l’accord s’est dessiné, tout en insistant sur son souhait de rester pour diriger les deux dernières rencontres américaines. « Nous avons toujours été ouverts, car nous avons le respect des joueurs et du staff, et ils comprennent la situation. Bien sûr, si Manchester United a accepté d’autres conditions, je me dois de les respecter ».

Et la suite avec Manchester United ? Pour Mauricio Pochettino, « ce n’est pas le moment de parler de la suite. Nous aurons toujours à cœur le bien-être de la fédération américaine et nous nous concentrons sur les deux prochains matchs. Les joueurs sont formidables et savent gérer ce genre de situation. Ce n’est pas l’idéal, certes, mais c’est toujours le cas dans ce genre de situation », a-t-il ajouté, en précisant être très triste de partir avant de retourner en Premier League : « notre amitié restera à jamais. Nous sommes tristes de nous séparer, mais c’est une chose qui peut arriver dans la vie d’un entraîneur, d’une fédération ou d’un club ».