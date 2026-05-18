CdM 2026 : Sardar Azmoun absent de la liste de l’Iran pour "trahison"

Déjà exclu de la liste lors de la dernière trêve, l’attaquant vedette de l’Iran, Sardar Azmoun, ne disputera pas la Coupe du Monde 2026. Le joueur de Shabab Al-Ahli ne figure pas dans la liste élargie dévoilée par le sélectionneur Amir Ghalenoei pour les matches de préparation. Selon l’agence iranienne Fars, proche des Gardiens de la révolution, l’attaquant de 31 ans aurait été sanctionné pour une « violation des valeurs nationales » et un comportement jugé déloyal envers le régime. L’ancien joueur de l’AS Roma, qui a toujours affiché son soutien aux différents mouvements iraniens, dont Femme Vie Liberté, s’est très souvent montré virulent contre la République islamique.

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Auteur de 57 buts en 91 sélections avec la Team Melli, Azmoun paierait notamment une récente publication Instagram montrant sa rencontre avec l’émir de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dans un contexte de fortes tensions entre l’Iran et les Émirats arabes unis dans le conflit élargi au Proche-Orient. Un autre attaquant, Allahyar Sayyadmanesh, également connu pour ses prises de position en faveur des manifestations en Iran, est lui aussi absent. En revanche, Mehdi Taremi et le gardien Alireza Beiranvand sont bien présents dans la sélection iranienne.