BVB : Erling Haaland refuse de prolonger

Sept réalisations, quatre passes décisives en cinq matchs de Bundesliga. Erling Haaland affole encore les compteurs cette saison avec le Borussia Dortmund. Plus que jamais, l'attaquant norvégien est courtisé par les plus grands clubs européens. Si l'intéressé souhaitait s'envoler vers d'autres cieux l'été dernier, un départ l'été prochain semble plus envisageable.

La suite après cette publicité

Et ce malgré la volonté du BVB d'offrir un nouveau bail à sa star. Selon les informations de AS, Haaland ne semblerait pas enclin à prolonger l'aventure en Allemagne, même avec des émoluments doublés. En parallèle, l'agent du joueur, Mino Raiola, disposerait d'un gentlemen agreement pour un transfert lors du prochain mercato estival. Plus que jamais déterminé à s'offrir un nouveau challenge, Erling Haaland devrait donc disputer sa dernière saison sous le maillot du Borussia. Mais en football tout reste possible...