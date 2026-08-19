Le Mans annonce sa 8e recrue de l’été

Mercato presque terminé pour Le Mans, en tout cas dans le sens des arrivées. Le club sarthois vient d’officialiser la signature d’Enzo Vagner, attaquant brésilien de 20 ans qui arrive en provenance de Coritiba, autre club de la galaxie OutField. Il s’agit du premier mouvement entre les deux clubs qui partagent le même actionnaire majoritaire. Après Billal Brahimi, Louis Mafouta, Rayan Bamba, Daouda Traoré, Yasser Larouci, Djibril Sidibé et Raul Torrente, il est la 8e recrue du promu cet été.

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«Un talent brésilien au Mans : Enzo Vagner rejoint les Sang et Or. L’attaquant de 20 ans rejoint Le Mans FC en provenance de Coritiba, avec l’ambition de poursuivre sa progression et de découvrir le football français, notamment lors de la prochaine saison, qui verra Le Mans FC retrouver la Ligue 1 après 16 ans d’absence. Un défi de taille qui représente également une belle opportunité pour Enzo de continuer à se développer et à progresser au plus haut niveau (…) Cette arrivée est également importante puisqu’elle constitue le premier échange sportif entre Le Mans FC et Coritiba, les deux clubs faisant partie du portefeuille d’investissements d’OutField Inc, propriétaire des Sang et Or. Cette relation entre les deux clubs leur permettra de développer progressivement des échanges et des collaborations dans le domaine sportif, tout en préservant l’identité, la culture et l’indépendance de chacun», indique Le Mans FC.