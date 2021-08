Kappa révèle le nouveau maillot third de l'AS Monaco

Après une excellente saison 2020-2021 de Ligue 1 ponctuée par une 3ème place en championnat, l'AS Monaco espère de nouveau jouer les premiers rôles et venir embêter le Paris Saint-Germain ou encore le LOSC Lille pour le titre de champion de France.

Pour ce nouvel exercice 2021-2022, les hommes de Niko Kovac évolueront avec trois nouveaux maillots. Si les kits domicile et extérieur étaient déjà connus, Kappa, équipementier du club asémiste depuis 2019, vient de présenter le maillot third que porteront les Monégasques cette année.

Dans la lignée de la nouvelle identité visuelle de l'ASM, construite autour du nouveau slogan « RISE. RISK. REPEAT. », Kappa, qui habille donc le club du Rocher pour la troisième saison consécutive, a conçu une tunique respectant l'histoire et les traditions asémistes.

Ainsi, après avoir designé un troisième maillot bleu ciel puis un blanc l'an passé, l'équipementier de l'AS Monaco a opté pour la couleur crème, afin de rester fidèle au Rocher. La nouveauté demeure la présence d'une déclinaison de la nouvelle diagonale inclinée à 55° et mise en avant dans l’identité du Club susmentionnée lancée en mai dernier. Ce motif diagonal est visible sur toute la face avant de ce nouveau maillot qu'arboreront Axel Disasi, Wissam Ben Yedder ou encore Kevin Volland cette saison.

Un maillot crémeux

Le sponsor maillot principal, Etoro, apparaît en rouge foncé au niveau du torse, alors que le logo de Kappa et l'écusson de l'ASM sont de la même couleur. Le col est lui aussi fait du même rouge, tout comme deux fines bandes horizontales au bout des manches et la partie arrière inférieure, en rappel. À noter que le slogan « RISE. RISK. REPEAT. » prend place à l'intérieur du col, mais aussi que le short et les chaussettes accompagnant ce maillot third que porteront les pensionnaires du stade Louis II sont aussi couleur crème.

Ce nouveau maillot de l'AS Monaco, que revêtiront les joueurs dès ce mardi soir face au Sparta Prague pour le 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions, est disponible à la vente sur la boutique en ligne du club ou encore dans la boutique officielle à Monaco.