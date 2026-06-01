Lille : Olivier Létang explique le départ de Bruno Genesio

Après deux ans de bons et loyaux services, Bruno Genesio a décidé de quitter l’aventure chez les Dogues, en laissant la formation lilloise directement qualifiée en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Le LOSC a décidé de miser sur le profil de Davide Ancelotti, le fils du sélectionneur de la Seleção. Mais Olivier Létang s’est exprimé sur le départ de Bruno Genesio et avoue qu’il n’était pas contre rester au LOSC plus longtemps.

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«Au mois de janvier, j’ai dit que je souhaitais que Bruno soit notre entraîneur l’année prochaine. Et après, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées (…) A ce moment-là, dans les échanges, je sentais que c’était probablement moins une possibilité de prolonger. Mais finalement, avec cette issue positive, Bruno est revenu vers moi en disant : "Ce club est quand même magnifique, il est extraordinaire". Mais malgré tout, j’ai souhaité rester sur ce qu’on s’était dit et ce qu’on avait prévu ensemble, c’est-à-dire aller au bout de ces deux saisons, finir de la meilleure façon possible et ensuite de rebasculer sur autre chose. Je pense que c’était le bon moment», a expliqué le président lillois sur RMC.