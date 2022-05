OL : le groupe convoqué pour la réception de Nantes

L'Olympique Lyonnais a dévoilé ce vendredi le groupe convoqué par Peter Bosz pour la réception du FC Nantes au Groupama Stadium, dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Un match sans réel enjeu pour les deux formations, qui ne peuvent plus viser une qualification européenne à la fin de la saison.

Excepté les absences de longue durée (Cherki et Diomandé) et la blessure plus récete de Denayer, l'entraîneur néerlandais pourra bénéficier du retour de Maxence Caqueret (après son pépin au genou) pour jouer son voisin au classement, puisqu'un seul petit point sépare l'OL (8e, 55 pts) et le récent champion de la Coupe d France (9e, 54 points).

Le groupe lyonnais pour la réception du FC Nantes, ce samedi à 21h ! 🦁🔴🔵#OLFCN #AliExpress pic.twitter.com/JjGrlySecg — Olympique Lyonnais (@OL) May 13, 2022

