Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Liga Portugal

Clément Lenglet atterrit à Benfica

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Clement Lenglet @Maxppp

Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’Atlético de Madrid, Clément Lenglet va quitter les Rojiblancos et l’Espagne. Après quatre saisons passées dans la capitale espagnole, le défenseur français de 31 ans va découvrir un autre pays, le Portugal. Il vient d’être prêté à Benfica.

La suite après cette publicité

«Le défenseur central Lenglet, âgé de 31 ans, vient renforcer l’équipe de football professionnelle du Sport Lisboa e Benfica. L’international français a été prêté par l’Atlético de Madrid au « Glorioso » jusqu’en juin 2027, date à laquelle son contrat sera prolongé de deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2029», annonce le club basé à Lisbonne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Benfica
Atlético
Clément Lenglet

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
Atlético Logo Atlético Madrid
Clément Lenglet Clément Lenglet
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier