Clément Lenglet atterrit à Benfica

Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’Atlético de Madrid, Clément Lenglet va quitter les Rojiblancos et l’Espagne. Après quatre saisons passées dans la capitale espagnole, le défenseur français de 31 ans va découvrir un autre pays, le Portugal. Il vient d’être prêté à Benfica.

La suite après cette publicité

«Le défenseur central Lenglet, âgé de 31 ans, vient renforcer l’équipe de football professionnelle du Sport Lisboa e Benfica. L’international français a été prêté par l’Atlético de Madrid au « Glorioso » jusqu’en juin 2027, date à laquelle son contrat sera prolongé de deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2029», annonce le club basé à Lisbonne.