Son départ du Paris FC, un retour au FC Nantes : Antoine Kombouaré lâche ses vérités

Il faudra patienter un peu avant de revoir Antoine Kombouaré (62 ans) sur un banc de touche. L’intéressé en a pourtant très envie. C’est son état de santé qui lui a commandé de faire une pause, lui qui a dû être opéré du genou. «À partir du mois de janvier, je suis dispo !», s’enthousiasme-t-il sur RMC. Il aurait pu poursuivre l’aventure du côté du Paric FC où son contrat se terminait en 2027. Il était parvenu à redresser les résultats du club sur la seconde partie de saison et se voyait bien continuer encore un peu.

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C’est ce même genou devenu trop douloureux qui l’en a empêché. «J’ai eu une discussion avec Antoine Arnault, poursuit le Kanak sur les ondes de la radio. J’avais des doutes sur ma capacité à pouvoir entraîner cette année. Antoine voulait que je reste, mais il a compris. L’aventure était belle. On a fait du très bon travail. Mais physiquement, c’était compliqué (…) Je me suis rendu compte de mon état de santé. C’était la bonne décision. Je suis content de m’être arrêté. » C’est Liam Rosenior qui a pris sa suite sur le banc parisien.

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Kombouaré a dit non à Nantes

Malgré son opération, il n’a pas disparu des radars non plus. D’après nos informations, Kombouaré a été cité pour revenir encore une fois au FC Nantes, alors que la saison avait déjà démarré. Les Canaris avaient déjà des doutes sur Michel Der Zakarian. Ce dernier a fini par être viré après trois défaites. « Je ne me suis même pas posé la question. Je vais être très honnête. On m’a proposé de revenir une troisième fois quand ils étaient en Ligue 1. J’ai dit non. Là, en Ligue 2… Même si j’adore ce club… C’était impossible. » C’est finalement Grégory Poirier qui a été nommé.

L’ancien technicien de Valenciennes, Strasbourg, Lens ou encore du PSG patiente, le temps de sa convalescence. Il priorise la Ligue 1 mais a également un autre rêve. « J’ai toujours dit que j’aimerais faire une sélection et vivre une Coupe du monde. J’ai eu des contacts, des rendez-vous. J’ai toujours refusé parce que j’aime le travail dans un club. Mais je regarde. S’il y a un projet intéressant, pourquoi pas. » Les clubs et les fédérations sont maintenant au courant. Kombouaré sera bientôt à nouveau disponible, prêt à reprendre du service.