Menu Rechercher
Commenter 43
Liga

Barça : Lamine Yamal au cœur du refus des t-shirts sur Ceuta

Par Hanif Ben Berkane
1 min.

Le FC Barcelone n’aurait finalement pas seulement motivé son refus des t-shirts dédiés à Ceuta par la dimension politique du message. D’après Le360, le cas de Lamine Yamal aurait également joué un rôle déterminant dans la décision finale du club. Encore indécis sur sa participation à l’opération avant le match contre le Racing Santander, le Barça aurait appris que son jeune attaquant ne souhaitait pas porter le t-shirt. La direction catalane aurait alors choisi de ne pas faire participer l’ensemble de son effectif, afin notamment d’éviter que Lamine Yamal se retrouve directement ciblé par des insultes ou des débordements racistes sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Une crainte qui s’explique aussi par ce qui s’était produit autour du Real Madrid. Lors du déplacement à Elche, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinicius Jr avaient choisi de retrousser leur t-shirt, laissant ainsi le slogan «Todos somos Caballas» beaucoup moins visible que chez leurs partenaires. Leur geste avait rapidement suscité de nombreuses réactions et critiques. La Casa Blanca avait ensuite rappelé que chaque joueur disposait de sa propre liberté de décision. Face à ce précédent, le Barça aurait donc préféré adopter une position collective pour éviter une nouvelle exposition médiatique de l’un de ses joueurs, avec Lamine Yamal au cœur des préoccupations.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (43)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier