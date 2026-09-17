Barça : Lamine Yamal au cœur du refus des t-shirts sur Ceuta

Le FC Barcelone n’aurait finalement pas seulement motivé son refus des t-shirts dédiés à Ceuta par la dimension politique du message. D’après Le360, le cas de Lamine Yamal aurait également joué un rôle déterminant dans la décision finale du club. Encore indécis sur sa participation à l’opération avant le match contre le Racing Santander, le Barça aurait appris que son jeune attaquant ne souhaitait pas porter le t-shirt. La direction catalane aurait alors choisi de ne pas faire participer l’ensemble de son effectif, afin notamment d’éviter que Lamine Yamal se retrouve directement ciblé par des insultes ou des débordements racistes sur les réseaux sociaux.

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Une crainte qui s’explique aussi par ce qui s’était produit autour du Real Madrid. Lors du déplacement à Elche, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinicius Jr avaient choisi de retrousser leur t-shirt, laissant ainsi le slogan «Todos somos Caballas» beaucoup moins visible que chez leurs partenaires. Leur geste avait rapidement suscité de nombreuses réactions et critiques. La Casa Blanca avait ensuite rappelé que chaque joueur disposait de sa propre liberté de décision. Face à ce précédent, le Barça aurait donc préféré adopter une position collective pour éviter une nouvelle exposition médiatique de l’un de ses joueurs, avec Lamine Yamal au cœur des préoccupations.