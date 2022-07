OM : Pablo Longoria cible Igor Tudor !

La suite après cette publicité

C'est un véritable séisme qui a secoué Marseille ce vendredi 1er juillet. Contre toute attente, Jorge Sampaoli a claqué la porte de l'OM. Organisée à la hâte, une conférence de presse a été improvisée à Marseille par Pablo Longoria cet après-midi. Pour le boss du club phocéen, l'objectif était clair devant les journalistes locaux : expliquer les raisons du départ du coach argentin et annoncer la suite.

«On a des idées très claires, des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête que l'on va privilégier. On veut donner de la continuité à un groupe fort. On veut augmenter le niveau de compétitivité de l'équipe. L'équipe commence la préparation lundi. Notre objectif, c'est d'avoir le coach en place en début de semaine prochaine. Le timing du propriétaire est le même que celui du club. Frank (McCourt) a investi de l'argent dans le club, on est dans un projet cohérent», expliquait alors Longoria visiblement pressé de repartir avec un nouveau coach pour le début de la préparation du groupe pro lundi.

Un entraîneur jeune adepte du 3-4-2-1

Plusieurs profils sont donc observés, à commencer par celui de Roberto De Zerbi (Chakthior Donetsk) comme nous vous l'avons révélé. Mais l'ancien coach de Sassuolo n'est pas seul sur la short list de l'OM. Selon l'Equipe, Igor Tudor fait également partie des techniciens sondés. À 44 ans, l'ancien international croate passé notamment par la Juventus Turin en tant que joueur y a également fait ses premiers pas de coach en tant qu'adjoint d'Andrea Pirlo. Nommé à la tête de l'Hellas Vérone en août 2021, il a métamorphosé le jeu de la modeste équipe italienne qui a finalement terminé 9e de Serie A l'an passé avec la 5e attaque de Serie A et des victoires face à la Juventus, la Lazio, la Roma ou encore l'Atalanta.

Adepte du 3-4-2-1, le technicien croate a vu son contrat se stopper subitement à Vérone en mai dernier. Libre de tout contrat, Tudor possède le profil parfait du portrait robot dressé par Pablo Longoria, à savoir un entraîneur jeune, tactiquement compatible avec ce qu'a mis en place Jorge Sampaoli avec une défense à trois. On devrait rapidement en savoir plus sur l'identité du futur coach marseillais.