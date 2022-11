PSG : Christophe Galtier s'attend à un mercato d'hiver particulier

Invité dans l'émission Rothen s'enflamme, sur les ondes de RMC Sport, Christophe Galtier a profité de cette première semaine de trêve internationale, en raison de la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre) au Qatar, pour tirer un bilan du début de saison parisien mais aussi des objectifs dans les prochaines semaines pour le club de la capitale. Avec un mercato hivernal particulier, la tacticien du PSG ne souhaite pas faire de fausse promesse.

«On va voir, c'est très difficile de se positionner. Le Bayern, c'est dans trois mois. Le mercato d'hiver, on va voir ce qu'il va se passer. Hier, j'étais à l'UEFA dans une réunion avec des entraîneurs. On est tous dans l'attente de savoir ce qu'il va se passer pendant la Coupe du monde. On ne peut pas tout doubler, tout tripler, le groupe a besoin de bien vivre ensemble. Ce n'est pas évident pour certains. On a des très bons jeunes, Bitshiabu, Zaïre-Emery... C'est aussi ça le projet», a alors expliqué l'entraîneur de 56 ans.