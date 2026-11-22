En 6 minutes, le FC Barcelone a été mené par deux buts à domicile par Villarreal. Le club catalan s’est fait surprendre d’entrée après une grosse erreur de Fermín López dans sa propre moitié de terrain. Le milieu espagnol a complètement manqué sa relance du pied gauche, offrant le ballon à Buchanan dans l’axe, à environ 25 mètres du but. Le Canadien n’a pas hésité une seconde et a immédiatement pris sa chance.

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D’un puissant tir du pied droit à mi-hauteur, Buchanan a trompé la vigilance de Garcia, impuissant sur cette frappe. Une erreur défensive directement sanctionnée qui permet à son équipe d’ouvrir le score et de prendre l’avantage face au Barça (1-0). Reste à savoir si le Barça parviendra à renverser la vapeur.