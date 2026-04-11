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Le PSG surveille un jeune milieu du Borussia Dortmund

Par Kevin Massampu
1 min.
Luis Enrique Luis Campos Nasser al-Khelaïfi PSG @Maxppp

Alors que le Paris Saint-Germain est entré dans la phase finale de sa saison, le club parisien prépare en coulisses le prochain mercato d’été. Selon Gianluca Di Marzio, le club de la Capitale est sur les traces de Samuele Inácio, milieu offensif de 18 ans évoluant au Borussia Dortmund. L’international U19 italien (1 sélection) n’a disputé que 41 minutes en championnat cette saison, mais ses prestations en Youth League avec les sections jeunes du club de la Ruhr ont convaincu Niko Kovač de l’appeler en équipe première.

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Toujours d’après Di Marzio, Inácio est également suivi par le FC Barcelone. Le natif de Bergame, formé à l’Atalanta, possède également la double nationalité italo-brésilienne.

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