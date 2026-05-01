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Le Real Madrid fait un choix fort pour Endrick, le FC Barcelone cible une star de Chelsea

Le Real veut conserver Endrick, le Barça souhaite enrôler João Pedro, Luka Modric vers une prolongation à Milan, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Par Clinton Ayooye
2 min.

Le Real Madrid a tranché

« Endrick a une place à Madrid », écrit AS. Endrick va revenir directement à Madrid après son prêt à Lyon et la décision semble actée. Le Real Madrid l’a informé qu’il a désormais sa place dans l’effectif, boosté par ses 7 buts et 6 passes décisives en 18 matchs en France, et par une possible Coupe du Monde qui va lui apporter encore plus d’expérience. Le club le voit à la fois comme un joker offensif capable de jouer ailier droit et comme le futur attaquant de référence après Mbappé. Le pari sur Endrick est jugé définitif, Madrid ayant déjà investi près de 80 millions d’euros entre le transfert, les bonus et le salaire depuis son arrivée de Palmeiras.

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Nouvelle piste offensive pour le Barça

Du côté du Barça, l’attaquant brésilien de Chelsea, João Pedro, fait partie des pistes au poste d’attaquant pour la saison prochaine selon AS. Le joueur de 24 ans, arrivé à Chelsea l’été dernier pour près de 65 millions d’euros, est apprécié pour sa polyvalence, son travail et son profil peu égoïste, ce qui colle bien au style recherché à Barcelone. Le FC Barcelone le voit en “plan B” au cas où le dossier Julián Álvarez ne se débloque pas. Mais là encore, l’opération s’annonce périlleuse. Le contrat très long de João Pedro à Chelsea (jusqu’en 2033) et le contexte économique du club catalan rendent sa venue difficile. Toutefois, le club reste prêt à explorer la piste s’il parvient à dégager des fonds grâce à des départs.

L’histoire devrait continuer

Luka Modric veut prolonger d’une saison avec le Milan. Le Croate ne veut pas terminer sa carrière sans avoir joué la Ligue des Champions avec Allegri, et le Milan pourrait profiter d’une clause lui permettant de le prolonger automatiquement. Malgré sa fracture de la pommette le privant des quatre derniers matchs, il a ressenti une immense affection du club, de l’équipe et des supporters. Néanmoins, il attendra la fin de la Coupe du Monde, à laquelle il va participer pour la cinquième fois à 40 ans, pour tester vraiment son niveau physique et sa motivation.

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