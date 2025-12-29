L’OM s’est fait recaler par l’Atalanta pour Lazar Samardzić

L’Olympique de Marseille a été très actif lors du précédent mercato estival, avec 12 recrues. De quoi renforcer un effectif qui avait terminé à la deuxième marche du podium en Ligue 1 et qui avait donc validé son retour en Ligue des Champions. Si le club phocéen dirigé par Pablo Longoria a globalement réussi à attirer ses cibles prioritaires, il a aussi essuyé quelques refus.

Selon Matteo Moretto, Marseille souhaitait recruter Lazar Samardzić, milieu offensif serbe de l’Atalanta Bergame. Une offre de 20 millions d’euros avait même été transmise aux dirigeants bergamasques, qui avaient finalement refusé de le céder. Une bonne chose pour l’Atalanta, qui a retrouvé l’OM quelques semaines plus tard en C1, et qui s’était imposé au Stade Vélodrome sur un but… de Samardzić (0-1, le 5 novembre). Le joueur de 23 ans, qui n’a disputé que 642 minutes depuis le début de cette saison, ne rentre toutefois pas dans les plans de Raffaele Palladino et pourrait faire l’objet d’un départ cet hiver.