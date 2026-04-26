Real Madrid : un ancien cadre a tranché pour José Mourinho

Alors que le Real Madrid traverse une saison jugée décevante et que les spéculations autour de l’avenir d’Arbeloa sur le banc se multiplient, le nom de José Mourinho revient avec insistance parmi les options évoquées en interne. Interrogé sur cette hypothèse lors de son intervention en plateau, Guti a toutefois tempéré l’enthousiasme autour d’un éventuel retour du technicien portugais.

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L’ancien milieu madrilène a estimé que ce scénario ne correspondait plus au contexte actuel du club, rappelant que Mourinho n’est selon lui plus dans sa meilleure période. « Mourinho est un grand entraîneur, mais je pense qu’il n’est plus à son apogée, dans le sens où il vient de Fenerbahçe, il a pris les rênes de Benfica à un très mauvais moment, et je pense qu’il y a des entraîneurs en meilleure forme que Mourinho ou que je recruterais », a-t-il souligné au micro de DAZN. Affaire à suivre…