Lamine Yamal veut voir Neymar à la Coupe du Monde 2026

Neymar sera-t-il présent au Mondial 2026 avec la Seleção ? C’est le grand débat qui enflamme le Brésil depuis des mois. Interrogé sur l’ancienne légende du FC Barcelone, Lamine Yamal a confié qu’il aimerait bien voir l’une des idoles de sa jeunesse à la Coupe du Monde.

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«Je l’ai vu jouer de nombreuses fois. Neymar est un joueur qui a marqué toute mon enfance. C’est mon idole, je lui en serai éternellement reconnaissant. C’est le genre de joueur pour lequel on achète un billet. Je tiens à le remercier pour tout ce qu’il a apporté au football. J’espère qu’il pourra participer à la Coupe du Monde», a-t-il confié à la veille du choc de Ligue des Champions contre l’Atlético.