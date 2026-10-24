Le Bayern Munich est sous le choc après le malaise de Vincent Kompany

Le Bayern Munich est encore sous le choc ! Son entraîneur, Vincent Kompany, s’est effondré ce vendredi après-midi alors qu’il assistait depuis 20 minutes à la séance de l’équipe U23 dirigée par Dante, juste après celle de l’équipe première. Les secours ont été vite dépêchés sur place. Un hélicoptère a même été appelé en renfort pour transporter le technicien belge en urgence vers un hôpital munichois. Depuis, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Son état est stable mais il y a eu une belle frayeur.

La suite après cette publicité

«L’entraîneur de l’équipe première assistait à la séance de la seconde équipe. Kompany va subir des examens approfondis à l’hôpital et restera sous soins médicaux. D’ici là, son équipe d’entraîneurs gérera l’entraînement et les matchs», a confirmé le communiqué de l’équipe bavaroise. Selon les informations de Bild, les joueurs de l’équipe première étaient déjà rentrés au vestiaire et n’ont pas assisté à la scène, mais ceux de la réserve, présents sur le terrain au moment des faits, ont été particulièrement choqués. Le match du Bayern U23 prévu ce samedi a même été reporté.

La suite après cette publicité

Kompany après le nul contre Arsenal : «je n’ai pas écouté mon corps. À un moment donné, il m’a dit : "Stop !"»

Depuis plusieurs jours, Vincent Kompany est affaibli par une infection virale. Il avait déjà dû observer un instant de calme durant la mi-temps du match contre le RB Leipzig (victoire 6-1) le week-end dernier, et après le coup de sifflet final. Son infection aurait provoqué des problèmes de hanche, raisons pour lesquelles il ne peut pas se tenir debout très longtemps et montrait des difficultés à monter les escaliers. Malgré de nouveaux examens du staff médical du Bayern, on ne comprenait pas bien ses problèmes de santé. Il n’a pas pu diriger la séance de mardi et a préféré envoyer son adjoint en conférence de presse à la veille d’Arsenal.

«La santé de Vincent Kompany est notre priorité absolue, a communiqué hier Max Eberl, dont la conférence de presse ce samedi sera très suivie. Au FC Bayern, nous mettrons tout en œuvre pour assurer son prompt rétablissement. Il bénéficiera de tous les soins médicaux et du soutien nécessaire, ainsi que de tout le temps dont il aura besoin. Son équipe technique, en qui nous avons pleinement confiance, assurera l’intérim. Tout le FC Bayern souhaite à Vinnie un prompt rétablissement.» Après le nul face aux Gunners mercredi, Kompany expliquait avoir «attrapé un vilain virus la semaine dernière et, bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps. À un moment donné, il m’a dit : "Stop !"» Des paroles prémonitoires puisque moins de deux jours plus tard, il s’effondrait à l’entraînement.