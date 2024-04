La drôle de décision d’Erling Haaland dans le dossier Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et Erling Haaland. Même s’il faut dire que les deux hommes n’ont pas spécialement brillé lors de ces matchs aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, tout le monde semble unanime pour les considérer comme les deux plus grands attaquants du moment, et comme la relève de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Chacun avec un profil différent, mais avec des capacités hors du commun pour faire des différences dans les derniers mètres adverses.

La suite après cette publicité

L’avenir des deux hommes est même lié. Contrairement à leurs deux glorieux prédécesseurs, le Français et le Norvégien pourraient bien jouer ensemble à l’avenir. Le Bondynois va ainsi rejoindre le Real Madrid cet été, et le cyborg nordique pourrait lui aussi filer du côté de la capitale espagnole dans les années à venir, avec un intérêt réciproque très marqué, et cette fameuse clause libératoire qui faciliterait un départ de Manchester City vers un club non-anglais. L’entourage du joueur a ouvert la porte à un départ à Madrid à de nombreuses reprises publiquement.

À lire

Man City : le rituel nocturne de Jack Grealish

Haaland la joue comme Mbappé

Ce lundi, Defensa Central dévoile de nouveaux détails à ce sujet. On apprend ainsi que les dirigeants cityzens sont bien au courant de l’intérêt madrilène. Mais surtout, l’arrivée de Mbappé à Madrid dans les prochaines semaines aurait créé, chez Haaland, une envie encore plus pressante de filer à Madrid. Le Norvégien veut porter la tunique madrilène, même s’il y a une condition, et pas des moindres : il veut un contrat similaire à celui du Français.

La suite après cette publicité

Du côté du Real Madrid, on calme un peu le jeu, dans la mesure où l’arrivée des deux joueurs s’annonce difficile sur le plan financier. Mais aussi parce qu’Endrick arrive cet été, et les Merengues veulent déjà lui confier un rôle plus ou moins important. L’intérêt pour Haaland est en revanche bien existant, et la possibilité de poser les 180 à 200 millions de sa clause libératoire n’a jamais été écartée par la direction…