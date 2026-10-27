Ballon d’Or, Medhi Benatia : « aujourd’hui, je suis Mbappé, je vois que c’est Harry Kane qui le prend, j’ai la haine »

Le sacre d’Harry Kane à la cérémonie du Ballon d’Or 2026 risque de faire parler pendant quelque temps encore. Surtout au sein du clan Mbappé, persuadé de la victoire du capitaine des Bleus. C’est tout du moins ce que pense Medhi Benatia pour qui les records de buts du Français en Liga, en Ligue des Champions et à la Coupe du Monde auraient dû peser plus que le palmarès de l’Anglais.

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« Par rapport à la Coupe du Monde qu’il fait, le nombre de buts qu’il a marqués, le record qu’il y a derrière, etc. Pour moi, il n’y a que quelqu’un qui a pris le gros titre majeur qui peut le mettre un peu de côté. Aujourd’hui, je suis Mbappé, je ne le prends pas, je vois que c’est Harry Kane qui le prend, j’ai la haine. Il n’a pas pris la Coupe du Monde, n’a pas pris la Ligue des Champions. Il a pris une tarte quand même », a-t-il déclaré dans l’émission Les Affranchis, diffusée sur YouTube.