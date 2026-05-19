Kombouaré, nouveau stade et mercato : la grosse mise au point d’Antoine Arnault sur le Paris FC

Un «maintien tranquille». C’était l’objectif affiché en début de saison par Pierre Ferracci et il a été atteint par le Paris FC. 11e de Ligue 1 à l’issue de sa première saison depuis son retour dans l’élite, le Paris FC a réussi son pari. Malgré un passage à vide en milieu de saison, qui a coûté sa place à Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré a terminé cet exercice en boulet de canon (6 victoires, 3 nuls et 2 défaites). Cerise sur le gâteau, le club de la capitale a battu deux fois son voisin, d’abord au Parc des Princes en Coupe de France, puis à l’occasion de la 34e journée.

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Le spectre de la relégation, «qui aurait été une catastrophe» selon les dires d’Antoine Arnault, écarté depuis quelques semaines, les actuels pensionnaires du stade Jean-Bouin peuvent penser à la suite, et notamment à l’avenir d’Antoine Kombouaré. Celui-ci a déjà répété à l’envi qu’il aimerait poursuivre sa mission, au moins jusqu’à la fin de la saison prochaine et cela semble partagé par l’actionnaire, même si les problèmes de santé du Kanak retardent un peu la donne. «On a adoré travailler avec lui ces derniers mois. Les résultats parlent d’eux mêmes. On aimerait continuer», entame Arnault sur RMC ce mardi soir avant de poursuivre.

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Poursuivre avec Kombouaré mais…

«Il a des petits soucis de santé qui décideront s’il continue ou non. On prendra une décision ensemble dans une dizaine de jours», sans forcément signer un nouveau contrat prévient l’homme d’affaires, suspendu à cette possible opération au genou de son entraîneur. Le mercato aussi sera une donnée importante et devrait ressembler peu ou prou aux deux derniers, sans grandes folies dépensières, alors que des Thomasson et des Abline ont été visés selon nos informations. «L’objectif l’an prochain, c’est le top 10, progresser année après année, ne pas essayer de construire le 3e ou 4e étage avant les fondations. L’objectif n’est pas l’Europe l’an prochain.»

Et puis il y a le dossier du stade puisque Jean-Bouin n’est pas une solution à long terme même si des travaux d’agrandissement sont possibles. «Il y a plusieurs options sur la table. Refonder Charlety mais c’est un bazar pas possible. Il y a d’autres endroits dans Paris où il y a du foncier, pas forcément dans des endroits idéaux pour nous mais on va étudier», prévient Arnault, vigilant sur un éventuel départ du PSG du Parc des Princes. La construction d’un stade plutôt «petit mais plein qu’un grand vide» est également mis sur la table. On parle d’un projet de 30 000 à 35 000 places.