Algérie : la grosse mise au point de Luca Zidane sur son choix controversé

Ce soir à 20h30, l’Algérie va affronter l’Uruguay en amical à Turin. Une ultime répétition avant la Coupe du Monde 2026 à laquelle les Fennecs participeront. Luca Zidane espère bien prendre place dans l’avion qui mènera les Verts au tournoi organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Cela n’était qu’un rêve il y a encore quelques mois pour le natif de Marseille. C’est à présent une réalité. En septembre dernier, le deuxième fils de Zizou a officialisé son changement de nationalité sportive, lui qui avait joué avec les sélections françaises au sein des catégories jeunes.

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Comme expliqué sur notre site à l’époque, le portier a échangé avec la FAF et le sélectionneur Vladimir Petkovic, qui était jusqu’alors mécontent de ce qu’il avait vu en sélection chez les gardiens. Les échanges ont été positifs et le joueur a pu faire ses premiers pas en équipe nationale lors du rassemblement du mois d’octobre 2025. Après un baptême du feu contre l’Ouganda, il était blessé et forfait en novembre. Mais il était sur pied pour la Coupe d’Afrique des Nations, à laquelle il a participé pour la première fois. Titulaire, Zidane a fait plutôt bonne impression dans l’ensemble. Il devrait donc être de la partie cet été au Mondial.

Le fils de Zizou explique son choix

Pourtant, six mois après son arrivée chez les Verts, le gardien de 27 ans doit encore en convaincre certains qu’il a rejoint l’Algérie pour les bonnes raisons et non par opportunisme. Ce que certains lui reprochent, estimant que les Fennecs n’étaient qu’un second choix par rapport à la France. En octobre dernier, lors de son premier stage à Sidi Moussa, il avait affirmé être fier de représenter son pays et celui de ses grand-parents tout en ajoutant qu’il s’investirait à 100%. Quelques mois plus tard, il s’est offert une nouvelle sortie médiatique sur le sujet dans les colonnes de Onze Mondial.

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« C’est l’attachement qu’on a, notre famille, et l’amour qu’on a pour l’Algérie. Il ne peut pas s’expliquer (…) Les gens de l’extérieur peuvent penser qu’on a vécu en France toute notre vie, ma famille surtout, moi j’ai vécu en Espagne mais l’attachement qu’on a envers l’Algérie, il ne peut pas se décrire. On a une culture algérienne depuis petits et ce sont mes grands-parents qui nous transmettent cet amour (…) Moi, j’y ai pensé tôt (à la sélection algérienne, ndlr). Avant de venir en sélection, j’ai eu deux, trois échanges, que ça soit avec le coach ou avec la fédération. Ça m’a toujours intéressé d’aller en sélection d’Algérie.C’est une fierté de pouvoir jouer et défendre son pays. Quand je mets le maillot en sélection, quand j’entends l’hymne national, ce sont des émotions incroyables.»

Un joueur déjà bien intégré

Le fils de ZZ a su trouver sa place dans le vestiaire. « J’ai vu un groupe vraiment soudé avec beaucoup de qualité. Je pense que dans les années à venir, on va beaucoup parler de l’Algérie (…) Yassine Benzia m’a beaucoup aidé pour l’intégration […] je suis vraiment très reconnaissant (…) Ça fait plaisir d’avoir un mec comme ça avec moi en sélection (sur Ilan Kebbal). C’est des joueurs que j’adore (sur Ismaël Bennacer et Ramy Bensebaïni, ndlr), très bons techniquement. Et quand tu leur donnes un ballon, tu sais qu’ils vont te remettre un bon ballon. Donc, j’ai cette liaison avec eux sur le terrain.»

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Bien dans ses baskets et dans ses crampons, Luca Zidane est déjà chez lui en Algérie. Il compte bien apporter à son équipe durant le tournoi estival. En attendant, il devrait débuter ce soir dans les cages face à l’Uruguay, lui qui est resté sur le banc face au Guatemala vendredi dernier puique Melvin Mastil était titulaire (victoire 7 à 0). C’est en tout cas la tendance dans la presse sportive algérienne ce mardi. Il aura l’opportunité de montrer à Petkovic ainsi qu’à son staff qu’il a les qualités pour occuper le fauteuil de numéro 1 cet été 2026.