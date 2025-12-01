Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OL : Alexandre Lacazette a fait un retour discret

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Alexandre Lacazette avec Neom @Maxppp
Lyon 3-0 Nantes

Après de secondes noces avec l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette (34 ans) a quitté les Gones après la fin de son contrat le 30 juin dernier. Désormais à Neom, l’attaquant suit toujours de très près le club de sa vie. Hier soir, à l’occasion du choc OL-Nantes organisé le jour des 75 ans du club rhodanien, il a fait son retour au Groupama Stadium pour la première fois depuis son départ.

La suite après cette publicité

Nos confrères d’Olympique-et-Lyonnais indiquent qu’il n’a pas participé aux festivités organisées pour l’anniversaire de l’OL. Il a fait un come-back discret, lui qui a assisté au match dans une loge avec ses proches. Ensuite, il a fait un crochet par les vestiaires de l’OL où il a retrouvé ses anciens coéquipiers et de nouveaux visages.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
NEOM
Alexandre Lacazette

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
NEOM Logo NEOM
Alexandre Lacazette Alexandre Lacazette
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier