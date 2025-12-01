OL : Alexandre Lacazette a fait un retour discret

Après de secondes noces avec l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette (34 ans) a quitté les Gones après la fin de son contrat le 30 juin dernier. Désormais à Neom, l’attaquant suit toujours de très près le club de sa vie. Hier soir, à l’occasion du choc OL-Nantes organisé le jour des 75 ans du club rhodanien, il a fait son retour au Groupama Stadium pour la première fois depuis son départ.

Nos confrères d’Olympique-et-Lyonnais indiquent qu’il n’a pas participé aux festivités organisées pour l’anniversaire de l’OL. Il a fait un come-back discret, lui qui a assisté au match dans une loge avec ses proches. Ensuite, il a fait un crochet par les vestiaires de l’OL où il a retrouvé ses anciens coéquipiers et de nouveaux visages.