Al-Ittihad a fait une offre à Feyenoord pour Anis Hadj Moussa

Dans le besoin de vendre après l’acquisition récente de son stade, le Feyenoord Rotterdam a reçu ces dernières heures une offre lucrative en provenance d’Arabie saoudite. Selon nos informations, Al-Ittihad a formulé une proposition officielle de 30 millions d’euros au club néerlandais pour Anis Hadj Moussa.

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Auteur d’une grosse saison dernière avec Feyenoord (40 matchs, 14 buts, 7 passes décisives), l’international algérien de 24 ans avait suscité des intérêts tout au long de l’été. Lille, l’OM ou encore le Sporting Portugal s’étaient tous positionnés, à différents degrés, pour l’ailier de 24 ans également présent lors de la dernière Coupe du Monde avec les Fennecs.