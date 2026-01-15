Angers répond sèchement à l’OM pour Himad Abdelli

La Coupe d’Afrique des Nations de l’Algérie s’est terminée samedi dernier après une élimination face au Nigéria en quarts de finale de l’épreuve. Une déception pour tous les amoureux des Fennecs, dont fait partie Himad Abdelli. Appelé en renfort après le forfait du milieu de terrain Houssem Aouar, le joueur du SCO d’Angers a répondu présent. Mais il n’a pas pu empêcher la sortie de route des siens durant le tournoi organisé au Maroc. Depuis, il est revenu en France où il a retrouvé son club, Angers. Mais pour combien de temps ?

La suite après cette publicité

Comme expliqué sur notre site, le natif de Montivilliers est courtisé par l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Nous vous avons aussi précisé que le footballeur âgé de 26 ans donne sa préférence aux Phocéens en cas de transfert cet hiver ou au plus tard cet été, après la fin de son contrat au SCO qui s’achèvera le 30 juin 2026. Une nouvelle qui ne réjouit pas vraiment l’écurie angevine comme l’a avoué la semaine dernière en conférence de presse l’entraîneur Alexandre Dujeux.

La suite après cette publicité

Angers répond pour Abdelli

«Himad, je suis plus surpris, parce qu’on sentait vraiment une idée chez lui d’aller en fin de contrat pour faire une bonne saison, pour avoir le choix aussi au mois de juin prochain. Je m’étais plus ou moins préparé à perdre un attaquant. Si on doit perdre un milieu de terrain supplémentaire, c’est une très mauvaise nouvelle pour nous.» Un discours qui rejoint celui de Laurent Boissier. Interrogé par nos confrères de RMC Sport, le directeur sportif du SCO a évoqué ce dossier chaud tout en répondant au passage à Marseille.

«De toute façon, dans un transfert, il faut que le club vendeur soit d’accord, le club acheteur et le joueur. Et si l’équation se fait à 3, c’est un super truc. Et s’il n’y en a que 2 qui sont contents, malheureusement ça ne va pas se faire. Donc, aujourd’hui, oui, trouver un équilibre, bien entendu. Himad est sollicité par l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas un secret de polichinelle. Malheureusement, ça ne se fait pas dans le tempo qu’on aimerait que ça se fasse. Ils ne sont pas dans les conditions non plus. On fera en sorte de protéger le plus possible l’institution, le SCO. Que l’on soit respecté. Déjà, c’est la première des choses.»

La suite après cette publicité

Les conditions ne sont pas remplies par l’OM

Il poursuit : «et puis, bien entendu, si on peut contribuer au bonheur d’Himad, on y participera parce qu’il le mérite, parce qu’il a donné beaucoup pour le club. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment du SCO d’Angers. Si c’est dans les règles de l’art, je pense qu’on est assez intelligents pour comprendre certaines choses. Il a évoqué, lui, le désir de rejoindre ce club. Il nous l’a dit clairement et précisément. Mais en tout cas, il ne faudra pas que ce soit 'des coups’ pour nous (…) Si elles (les conditions, ndlr) étaient réunies, il ne serait plus là. Alors que ce matin, il s’entraînait et il était en pleine forme. Donc non, elles ne doivent pas être réunies encore.» Mais elles pourraient l’être.

«S’ils font les choses comme il faut, oui, elles seront réunies. S’ils ne le font pas, je garderai mon joueur. Je serai très content aussi. Mais je sais que son désir à lui le plus fou, c’est d’aller là-bas. Il faut aussi respecter à un moment donné certaines choses, du moment que ce n’est pas à notre détriment. Je pense que je suis compétent dans mon métier et je ne suis pas dupe sur le fait que de perdre Himad Abdelli, Cherif Sidiki, Esteban Lepaul et tout le reste ce ne sont pas des bonnes choses sportives pour le club. Maintenant, il y a des impératifs et ces impératifs-là, c’est financier. Donc à un moment donné, si on veut continuer à exister en Ligue 1, si le club veut continuer à perdurer et à grandir, il faut passer par là.»

La suite après cette publicité

Une évolution ce week-end ?

Boissier conclut : «croyez-moi, je préfère être chez moi tranquille à ne pas avoir à faire de mercato. Ça m’arrangerait. Seulement quand j’ai des départs, il faut que je fasse des arrivées aussi. Mais je ne peux pas faire d’arrivée tant que je n’ai pas de départ. Et comme on n’a pas d’argent, c’est très compliqué de récupérer des joueurs. Aujourd’hui, si on vient nous attaquer sur nos joueurs, c’est qu’ils sont bons. Je suis content parce que c’est quand même moi qui les ai recrutés, donc ça me fait un peu plaisir. Mais par contre, oui, ça nous met dans l’embarras. Mais ça ne met pas que dans l’embarras le staff. Ça me met dans l’embarras moi aussi et le président.»

Angers ne compte pas se laisser faire et veut dicter sa loi dans le dossier Abdelli. Il reste à savoir si l’OM répondra aux exigences du club angevin. Cela pourrait éventuellement se débloquer samedi à l’occasion de la rencontre entre le SCO et l’Olympique de Marseille à 21h05. De retour depuis quelques jours avec son équipe, Abdelli (13 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, 2 buts) sera forcément attendu et observé de très près si jamais il venait à fouler la pelouse face aux Olympiens de Roberto De Zerbi. Un coach qu’il pourrait bientôt connaître un peu mieux si son transfert et son rêve venaient à se réaliser.