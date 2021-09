Manchester City : plus de Benjamin Mendy dans la boutique officielle

Comme rapporté par The Telegraph, Benjamin Mendy (27 ans) a disparu du site de la boutique officielle de Manchester City suite aux accusations de viol et d'agression sexuelle portées contre le latéral gauche français. Si son profil est toujours disponible dans l'effectif de l'équipe première, l'ancien Monégasque est suspendu par le club cityzen jusqu'à nouvel ordre. Le quotidien anglais a également tenté de contacter le club pour plus d'explications, sans réponse.

La suite après cette publicité

Pour le moment, Mendy est toujours en détention provisoire et sera jugé en janvier 2022 après avoir été accusé de viol. L'international aux 10 sélections a comparu devant la Chester Crown Court vendredi dernier et une audience préliminaire aura lieu le 15 novembre, au cours de laquelle Mendy et son coaccusé Louis Saha Matturie, également arrêté pour viol, feront leurs plaidoyers.