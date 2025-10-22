La folle proposition de Luis Fernandez à Zinédine Zidane

Invité du Super Moscato Show ce mercredi sur RMC, Luis Fernandez a adressé un message clair à Zinédine Zidane : il se tient prêt à l’accompagner si ce dernier succède à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. À l’occasion de la sortie de son livre "Paris SG, cet amour que j’ai pour toi", l’ancien coach du PSG, aujourd’hui âgé de 66 ans, a exprimé son souhait de retrouver un rôle dans le staff des Bleus, mais uniquement aux côtés de Zidane. « Tu as commencé ta carrière avec moi, j’aimerais bien la finir avec toi », lui a-t-il confié lors d’un récent échange, en référence à leurs débuts communs à l’AS Cannes.

Fernandez a précisé ne pas viser un poste d’adjoint, mais plutôt un rôle de conseiller ou de lien avec les joueurs : « pas comme adjoint. Mais dans son staff, travailler avec lui, faire le lien avec les joueurs… Moi ça me plairait. Je ne suis pas largué ! », a-t-il assuré avant de rendre hommage à ZZ. « Zizou compte énormément pour moi. (…) C’est un exemple pour le football. » Sans poste depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zidane a récemment réaffirmé son ambition de devenir sélectionneur des Bleus, alors que Didier Deschamps quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026.