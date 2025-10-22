Menu Rechercher
Commenter 15

La folle proposition de Luis Fernandez à Zinédine Zidane

Par André Martins
1 min.
Zinédine Zidane. @Maxppp

Invité du Super Moscato Show ce mercredi sur RMC, Luis Fernandez a adressé un message clair à Zinédine Zidane : il se tient prêt à l’accompagner si ce dernier succède à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. À l’occasion de la sortie de son livre "Paris SG, cet amour que j’ai pour toi", l’ancien coach du PSG, aujourd’hui âgé de 66 ans, a exprimé son souhait de retrouver un rôle dans le staff des Bleus, mais uniquement aux côtés de Zidane. « Tu as commencé ta carrière avec moi, j’aimerais bien la finir avec toi », lui a-t-il confié lors d’un récent échange, en référence à leurs débuts communs à l’AS Cannes.

La suite après cette publicité

Fernandez a précisé ne pas viser un poste d’adjoint, mais plutôt un rôle de conseiller ou de lien avec les joueurs : « pas comme adjoint. Mais dans son staff, travailler avec lui, faire le lien avec les joueurs… Moi ça me plairait. Je ne suis pas largué ! », a-t-il assuré avant de rendre hommage à ZZ. « Zizou compte énormément pour moi. (…) C’est un exemple pour le football. » Sans poste depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zidane a récemment réaffirmé son ambition de devenir sélectionneur des Bleus, alors que Didier Deschamps quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

France Flag France
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier