PL, Liverpool : une parade en bus la saison prochaine pour célébrer le titre ?

Liverpool n'a besoin que de deux victoires sur les neuf dernières journées pour être sacré champion d'Angleterre. Les Reds peuvent cependant être déçus. En raison de la pandémie de coronavirus, ils ne pourront célébrer le titre avec leurs supporters ni à Anfield, ni en dehors pour éviter tout rassemblement et risquer une deuxième vague de contamination. James Milner se confiait ces dernières semaines sur ces célébrations qui s'annoncent étranges, il espère qu'une fête aura lieu avec les supporters quand le virus aura disparu. C'est également le souhait de l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp. Il l'a rapporté à Sky Sports.

« Il arrivera un jour où la vie redeviendra normale. Quand quelqu'un aura trouvé le vaccin ou lorsque le taux d'infection sera nul ou inférieur. Nous aurons le droit de célébrer comme nous le voudrons ce jour-là », indique-t-il. Et mieux vaut tard que jamais. Le technicien allemand appréciera ces célébrations même en plein milieu de la prochaine saison. « Si c'est lors de la 12e ou la 13e journée de la saison prochaine et que nous voulons célébrer, qui va arrêter la fête ? Nous aurons le trophée et nous pourrons le conduire en ville dans le bus. Si des personnes pensent que nous sommes complètement fous, honnêtement je m'en fiche. » Pour cela, il faudra prendre six points avant la fin de saison. Un objectif qui débutera dès le 21 juin, lors du derby à Everton (20h).