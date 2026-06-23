Coupe du Monde 2026 : l’inédite course au meilleur buteur va briser tous les records !

La course au Soulier d’or de la Coupe du Monde 2026 est en train de prendre une tournure totalement inédite. Le lundi 22 juin a encore rebattu les cartes dans un classement qui évolue presque chaque jour. La Norvège a poursuivi son aventure avec un Erling Haaland toujours aussi redoutable avec un doublé devant le but face au Sénégal (3-2), tandis que la France a vu Kylian Mbappé continuer à empiler les réalisations avec une nouvelle paire de buts, cette fois-ci face à l’Irak (3-0). Quelques heures plus tôt, Lionel Messi a encore frappé sous le maillot argentin pour prendre seul les commandes du classement des buteurs avec cinq réalisations. Un doublé royal contre l’Autriche (2-0) après son triplé historique face à l’Algérie. «Leo a toujours marqué, il marque et il marquera toujours. Je ne regarde pas ce qu’il fait, sinon je vais devoir en faire plus. Je regarde seulement mon équipe», a même plaisanté l’attaquant du Real Madrid en zone mixte lundi soir. Trois superstars du football mondial se retrouvent désormais lancées dans une bataille fascinante qui donne déjà le sentiment d’assister à un moment historique. Messi mène la danse, Mbappé est à l’affût avec quatre buts et Haaland affiche lui aussi quatre réalisations pour sa première participation dans la compétition reine.

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Rarement une Coupe du Monde avait offert un tel duel au sommet aussi tôt dans le tournoi. Une rencontre semble désormais pouvoir modifier la hiérarchie et chaque but inscrit est accueilli comme un événement majeur tant l’écart reste minime. Seulement 12 jours se sont écoulés depuis le coup d’envoi de ce Mondial nord-américain, les compteurs explosent déjà. Cette édition 2026 donne l’impression d’avancer à un rythme jamais vu. Les favoris marquent beaucoup, les outsiders jouent sans complexe et les occasions se multiplient sur tous les terrains. Derrière le trio de tête, plusieurs joueurs restent dans le coup avec Jonathan David et Deniz Undav à trois buts, tandis qu’un groupe très dense de poursuivants pointe à deux réalisations. Cette abondance offensive n’est pas un hasard. Le nouveau format de la compétition à 48 équipes favorise davantage de rencontres et davantage d’opportunités pour les attaquants. Là où certaines Coupes du Monde voyaient rapidement se détacher un ou deux candidats, celle-ci entretient un suspense permanent. Chaque journée apporte son lot de nouveaux prétendants et la sensation grandit qu’un total exceptionnel pourrait être nécessaire pour décrocher le Soulier d’or. Les défenses souffrent, les buteurs s’amusent et les statistiques commencent déjà à s’envoler.

Des records assurés d’être battus ?

Le plus impressionnant reste sans doute la cadence imposée par les trois géants que sont Messi, Mbappé et Haaland. L’Argentin domine actuellement avec cinq buts alors que le Français et le Norvégien en comptent quatre chacun. À ce stade de la compétition, ces chiffres sont déjà comparables aux meilleurs bilans finaux de plusieurs éditions précédentes. Au Qatar en 2022, Mbappé avait remporté le Soulier d’or avec huit buts devant Messi et ses sept réalisations. En Russie en 2018, Harry Kane avait terminé meilleur buteur avec seulement six buts. Aujourd’hui, les leaders de l’édition 2026 se rapprochent déjà dangereusement de ces références alors que la phase finale est encore loin d’être terminée. Si Messi poursuit sur ce rythme, il pourrait dépasser sa marque qatarie. Mbappé semble lui aussi parfaitement lancé pour améliorer son total de 2022. Quant à Haaland, il découvre enfin la scène mondiale la plus prestigieuse avec une efficacité qui confirme toutes les attentes placées en lui depuis des années. La perspective de voir plusieurs joueurs dépasser la barre des huit buts n’a plus rien d’irréaliste.

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Mais attention à Harry Kane. L’attaquant anglais compte déjà deux réalisations et peut frapper un grand coup lors de la rencontre de ce soir face au Ghana. Son expérience des grands rendez-vous et son passé de Soulier d’or mondial en font un candidat qu’il serait dangereux d’écarter trop vite. Derrière les noms les plus médiatisés, cette Coupe du Monde offre aussi un enivronnement particulièrement favorable aux buteurs. Le tournoi accueille davantage de sélections et donc davantage d’équipes considérées comme moins armées défensivement. Le nombre de matches a fortement augmenté et les occasions de marquer sont mécaniquement plus nombreuses. C’est probablement l’élément qui pourrait faire tomber plusieurs records historiques dans les semaines à venir. Si la tendance actuelle se confirme, le futur meilleur buteur devra afficher un total inédit pour s’imposer. La course est encore longue mais une certitude se dégage déjà. Le Soulier d’or 2026 pourrait devenir le plus spectaculaire de toute l’histoire de la Coupe du Monde. Et qui sait ? Le record des 13 buts de Just Fontaine sur une compétition pourrait bien tomber.

Classement des buteurs