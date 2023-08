FC Barcelone : Xavi Hernandez prend très cher

La suite après cette publicité

« Je ne vois aucune main nulle part. S’il n’y a pas de main claire, ne sifflez pas, c’est ce qu’ils nous ont dit. L’arbitre a inventé la main. C’est comme ça. Si nous vendons le produit LaLiga et que nous avons cela, cela n’aide personne… C’est une accumulation de choses, ils les laissent jouer, ils sifflent contre nous… (…) C’est normal que les gens ne veulent plus regarder de football. Le produit d’aujourd’hui est une honte ». Les propos de Xavi Hernandez après le match nul de son équipe face à Getafe (0-0) ont fait le tour de l’Espagne et de l’Europe.

Agacé par le style de jeu de son rival et par l’arbitrage de la rencontre, l’ancien milieu de terrain n’a pas hésité à sortir la sulfateuse. Ce qui suscite de vives réactions chez nos voisins espagnols, où certains sont plutôt d’accord avec lui. D’autres en revanche, le taclent. « Xavi pleure toujours. C’est déprimant que Xavi Hernandez, un des meilleurs joueurs de l’histoire du football espagnol et un coach à succès, soit toujours en train de pleurer ou de se plaindre à chaque match du Barça », peut-on lire dans un article assez incendiaire du journal Marca.

À lire

Le gros coup du FC Barcelone sur le mercato, l’Angleterre sous le choc du prix record de Moisés Caicedo

Combien de matchs de suspension ?

« Il ressemble de plus en plus à Mourinho. C’est un coach qui commence à être de moins en moins apprécié du reste des entraîneurs. Il frôle le manque de respect permanent avec ses collègues » ou « Xavi, comme d’habitude, a une excuse quand il ne gagne pas » sont des phrases qui ont été prononcées sur la Cadena SER. Et le coach du Barça risque de prendre cher.

La suite après cette publicité

Il devrait déjà être suspendu pour deux matchs en raison de son expulsion en deuxième période, après avoir été assez agressif auprès du quatrième arbitre. Il pourrait prendre encore plus cher dans le cas où la Fédération Espagnole, qui ne laisse rien passer à ce niveau, décide de déposer une plainte auprès de son comité de compétition. Récemment, plusieurs coachs ont récemment pris deux à quatre matchs de suspension pour avoir vivement critiqué les arbitres, et tout indique que le coach catalan risque aussi de passer à la casserole et de prendre, au minimum, quatre matchs de suspension. Affaire à suivre…