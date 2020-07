Ligue des champions, PSG : les réactions de Leonardo et Thomas Tuchel au tirage au sort

Une certaine effervescence régnait au sein des clubs encore en lice dans cette Ligue des champions. Après plusieurs mois d'interruption suite à la pandémie du coronavirus, la plus prestigieuse des compétitions européennes reprenait ses droits via un Final 8 qui se déroulera à Lisbonne. Ce vendredi midi avait donc lieu le tirage au sort de ce Final 8 avec en préambule le tirage des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain déjà qualifié suite à son succès face au Borussia Dortmund lors du huitième de finale retour (2-0), attendait donc impatiemment de connaître son prochain adversaire.

Pour rappel, quatre clubs manquaient encore à l'appel pour compléter les quarts de finale. Après une interminable attente, les champions de France ont finalement hérité de l'Atalanta Bergame, épouvantail de la compétition. En cas de qualification pour le dernier carré, le PSG affronterait le vainqueur de la confrontation entre le RB Leipzig et l'Atlético de Madrid. Cette configuration inédite offre une réelle possibilité à toutes les équipes qualifiées d'entrevoir un succès final.

Thomas Tuchel se méfie de l'Atalanta Bergame

Interrogé sur les prochaines échéances à venir, le directeur sportif parisien Leonardo s'est montré impatient d'en découdre. « Ce sera différent, un format différent, mais tous les clubs ont la possibilité de gagner, ce sera sympa, » a ainsi confié le dirigeant francilien. De son côté, l'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel se méfie d'une équipe résolument tournée vers l'offensive et qui a impressionné depuis le début de la compétition. Pour le principal protagoniste, l'Atalanta n'est surtout pas à prendre à la légère.

« C'est compliqué, très compliqué, c'est une équipe qui s'est qualifiée de manière pleinement méritée. C'est une équipe spectaculaire, qui attaque, attaque, attaque. C'est une équipe très offensive, qui marque beaucoup de buts, il faudra se méfier. On est en quart de finale, toutes les équipes sont fortes et sont là pour gagner la Ligue des Champions. On reste prudent, il reste encore beaucoup de semaines avant d'arriver à ce rendez-vous et de se préparer, » a ainsi commenté le technicien allemand. Pour rappel, les quarts de finale se dérouleront du 12 au 15 août et les demi-finales se disputeront les 18 et 19 août prochains. Ce procédé inédit débouche sur des matchs à élimination directe.