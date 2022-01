Mercato OM : l’épineux cas Arkadiusz Milik

L’hiver dernier, Pablo Longoria frappait un très grand coup. En effet, l’Espagnol, alors encore directeur sportif de l’Olympique de Marseille, recrutait Arkadiusz Milik, l’attaquant international polonais, en conflit avec son club, le Napoli. Sa fin de saison dernière avait été très bonne et avait permis à l’OM de se qualifier pour la Ligue Europa.

Oui, mais voilà, son salaire est grand (400 000€ bruts par mois) et, surtout, il a été opéré d’un genou cet été. Alors que Sampaoli formatait les siens à un style de jeu prometteur, le Polonais était forfait. Sa première partie de saison est plutôt quelconque, mais cela s’explique par ses difficultés physiques et son absence lors de la présaison (9 buts en 17 matches). De quoi se poser des questions cet hiver ?

Il est dans la short list de la Juve

Oui… et non. Son agent répète à qui veut l’entendre que le joueur est bien à Marseille, qu’il n’a pas l’intention de bouger lors de cette fenêtre. Ce qui est plutôt vrai… sauf si… Sauf si un club du calibre de la Juventus se présente. Et cela pourrait être probablement le cas très rapidement. En effet, la Vieille Dame devrait perdre très prochainement Alvaro Morata, qui aimerait rejoindre le FC Barcelone.

Milik, lui, est évidement dans la short-list des dirigeants juventini et cela depuis belle lurette. C’est un club qu’il a toujours envisagé et qui pourrait infléchir sa position de rester dans la Cité Phocéenne. Pour le moment, les Turinois n’ont pas les moyens de débourser la somme attendue (environ 15 millions d’euros). D’autant qu’ils sont aussi sur d’autres pistes, parfois moins onéreuses (Gianluca Scamacca, Sardar Azmoun, Mauro Icardi). Mais, comme d’habitude, le mercato nous réserve parfois des surprises…