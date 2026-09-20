OM : le Vélodrome a fait vivre l’enfer à Frank McCourt !

Depuis son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille en 2016, Frank McCourt a régulièrement été appelé à remettre la main au portefeuille pour accompagner les ambitions du club phocéen. L’homme d’affaires américain a encore injecté 120 M€ dès le premier semestre de cette saison, mais cette nouvelle contribution pourrait bien marquer un tournant dans sa gestion de l’OM. Plus tôt ce dimanche, le JDD affirmait que le propriétaire marseillais ne souhaiterait plus éponger les pertes du club au même rythme qu’au cours de la dernière décennie. La direction travaille ainsi sur une cure d’austérité particulièrement importante, avec une réduction de près de 50 % de la masse salariale qui pourrait s’étaler sur deux à trois ans. Dans le même temps, plusieurs leviers sont étudiés pour générer de nouvelles ressources, avec notamment l’arrivée annoncée d’Adidas comme équipementier à partir de la saison prochaine, en remplacement de Puma, mais aussi des discussions avec des partenaires potentiels dans le Golfe. McCourt chercherait également des partenaires stratégiques pour l’épauler.

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Un changement de modèle qui ne signifierait toutefois pas une volonté de vendre l’OM, puisque l’Américain resterait déterminé à conserver le club. Dans ce contexte déjà particulièrement brûlant, le Classique face au Paris Saint-Germain n’a évidemment rien arrangé. Après quatre journées de Ligue 1 marquées par trois défaites consécutives, puis une lourde déroute à Besiktas en Ligue Europa, l’OM espérait profiter de la venue du rival parisien pour se relancer et offrir une soirée forte à son public. Les hommes de Bruno Génésio ont longtemps résisté à la domination parisienne avant de céder à la 66e minute sur un but de Ferran Torres. Angel Gomes a rapidement remis les deux équipes à égalité, mais Marquinhos a redonné l’avantage au PSG trois minutes plus tard. L’expulsion de Timothy Weah à la 77e minute a ensuite compliqué encore davantage la tâche des Marseillais, finalement battus (1-2) au terme d’une rencontre où le Vélodrome aura autant vibré pour son équipe que grondé contre sa direction. Le résultat sportif a prolongé les interrogations autour de l’OM, tandis que le message envoyé depuis les tribunes a été particulièrement clair.

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Les supporters ont réglé leurs comptes

Avant même le coup d’envoi, les supporters marseillais avaient donné le ton avec une première banderole directement adressée à Frank McCourt et à la direction du club. « 2016 : CHAMPIONS PROJECT. 2026 : LIGUE 2 PROJECT ? », pouvait-on lire dans les travées du Vélodrome, dix ans après l’arrivée de l’Américain et le lancement de son ambitieux projet pour l’OM. La référence au fameux « Champions Project » lancé en 2016 résonnait forcément avec une actualité beaucoup moins ambitieuse sur le plan financier, alors que les informations concernant la réduction massive de la masse salariale ont fait monter la tension autour du propriétaire. Dans un stade déjà particulièrement bouillant pour ce Classique, les supporters ont donc profité de cette affiche pour remettre la gestion de McCourt au centre des débats. Et la première banderole n’était visiblement qu’un début, puisque le message s’est prolongé avec la même virulence après la pause.

« L'OM EST IMMORTEL AVEC SES 127 ANS D'HISTOIRE ET DE PASSION.



RICHARD/McCOURT : NOUS NE LAISSERONS PAS NOTRE CLUB MOURIR ENTRE VOS MAINS"



Les supporters marseillais continuent leur deuxième match avec de nouvelles attaques contre McCourt.@footmercato pic.twitter.com/TUHbJmr9ti — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) September 20, 2026

Le Vélodrome a ainsi poursuivi son véritable pressing dans les tribunes au fil de la seconde période. Une deuxième banderole est venue viser directement le propriétaire américain et le président Pablo Longoria, avec un message sans ambiguïté. « L’OM est immortel avec ses 127 ans d’histoire et de passion. Richard/McCourt : nous ne laisserons pas notre club mourir entre vos mains », pouvait-on lire dans les tribunes marseillaises. Le ton est encore monté avec d’autres messages hostiles, notamment « McCourt GAME OVER » puis « McCourt OUT ». Malgré les efforts des joueurs sur la pelouse et une égalisation d’Angel Gomes qui a momentanément relancé le Vélodrome, la soirée s’est transformée en nouvelle démonstration de la colère d’une partie des supporters envers la direction. La défaite face au PSG, conjuguée aux récentes difficultés sportives et aux perspectives de restrictions budgétaires, a offert un nouveau carburant à cette contestation qui ne faiblit pas autour de Frank McCourt.