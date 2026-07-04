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Coupe du Monde

Equipe de France : Didier Deschamps a eu peur pour Kylian Mbappé !

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé et Didier Deschamps en équipe de France @Maxppp
Paraguay 0-1 France
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Présent au micro de M6 après la difficile qualification de la France face au Paraguay (1-0), Didier Deschamps est revenu sur le jeu très rugueux de l’Albirroja. Le sélectionneur des Bleus, se rappelant de ses expériences vécues par le passé, a notamment avoué avoir eu peur pour son capitaine, Kylian Mbappé.

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«Ca n’a pas été simple. Ils jouent avec tous les ressorts possibles. Ca n’est pas le football qui va faire venir les gens au stade. Mais ils ont bien défendu. C’est toujours compliqué avec ces équipes sud-américaines, il y a la densité, la température va à l’encontre de l’intensité. Je suis très heureux pour le groupe. Ils savent faire, c’est nous qui nous faisons sanctionner, on a pris deux jaunes alors qu’ils n’ont pas été sanctionné sur des fautes. J’ai demandé aux deux plus costauds d’aller entourer Kylian à la fin, parce qu’ils allaient me le découper. Je ne voulais pas perdre de joueurs».

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