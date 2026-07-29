Amical : l’Olympique Lyonnais termine sa préparation par une humiliation contre le Real Betis Balompié !

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais terminait sa préparation avec un match contre le Real Betis Balompié (revivez le match ici). Les Gones avaient réalisé pour le moment des matches intéressants contre l’UF Mâconnais (5-2), Saint-Gall (6-3), le Servette Genève (2-1) et Wolfsbourg (2-0) pour une seule défaite contre le Slavia Prague (2-0). Un bilan intéressant avant de défier des Andalous qui restaient sur une courte défaite contre Grenade (1-0). Ce match était aussi le dernier test avant de défier le Sparta Prague ce mardi pour le compte du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pour débuter le match, Paulo Fonseca misait sur un 4-2-3-1 avec les recrues Mohamed Ouedraogo, Julien Duranville et Kail Boudache sur le terrain. Le jeune Rémi Himbert figurait en pointe de l’attaque.

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Un match où les Andalous allaient dégainer les premiers. Le Colombien Nelson Deossa déclenchait un tir sur la droite de la surface qui obligeait Dominik Greif à repousser en corner (7e). Juste derrière, c’est Pablo Fornals qui voyait sa tentative être repoussée par le dos de Clinton Mata (8e). Les Lyonnais tentaient de réagir à l’image de ce centre de Conrentin Tolisso côté gauche qui venait se déposer sur la tête de Rémi Himbert, mais ce dernier croisait trop (11e). Les Lyonnais relevaient la tête à l’image de ce joli mouvement côté droit initié par Julien Duranville. Ainsley Maitland-Niles lançait Kaïl Boudache dans la surface, mais sa frappe passait au-dessus du cadre (16e).

L’OL a coulé

Pour autant, c’est bien les Espagnols qui allaient trouver la faille. Sur corner, Pablo Fornals centrait pour Marc Bartra dont la tête terminait au fond des filets sous les yeux spectateurs d’Ainsley Maitland-Niles (1-0, 23e). Un sacré coup sur la tête pour l’Olympique Lyonnais qui rencontrait de vrais problèmes sur le flanc droit de sa défense. Le Real Betis Balompié allait ensuite imposer bien plus son rythme. Et finalement, les Sévillans allaient doubler la mise juste avant la pause. Sur corner, Pablo Fornals trouvait cette fois la tête victorieuse de Nelson Deossa pour enfoncer le clou (2-0, 43e). Un nouveau coup sur la tête des Lyonnais qui allaient essayer de réagir sans succès après la pause.

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Car la soirée était plutôt celle des Verdiblancos. Alors que Fran Garcia voyait sa tentative passer juste au-dessus du cadre (55e), le troisième but allait suivre. Sur un centre de Marc Roca, Dominik Greif manquait sa sortie et le ballon revenait dans l’axe où Pablo Garcia n’avait plus qu’à conclure (3-0, 58e). Un nouveau cadeau donné par les Lyonnais qui allaient craquer une quatrième fois. Rodrigo Riquelme était trouvé et allait ajuster le pauvre Dominik Greif (4-0, 78e). Une véritable humiliation pour l’Olympique Lyonnais qui essayait de sauver l’honneur, mais manquait de justesse à l’image d’Orel Mangala qui manquait le cadre (83e). L’Olympique Lyonnais s’incline 4-0 à six jours de défier le Sparta Prague en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pas la meilleure des préparations.