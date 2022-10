Équipe de France : qui pour remplacer N'Golo Kanté ?

La nouvelle est tombée hier. Elle était attendue après la divulgation des dernières informations à son sujet, mais elle fait quand même mal à l'équipe de France, à son sélectionneur et bien sûr au principal concerné. N'Golo Kanté (31 ans) ne sera pas de l'aventure au Qatar dans un mois. Le milieu de terrain a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers la semaine dernière. Il ne devrait même pas revenir à la compétition avant la fin de l'année et va laisser un grand vide chez les Bleus.

Associé à Paul Pogba, incertain pour le Mondial lui aussi même si les dernières nouvelles se veulent positives, l'homme aux 53 sélections (2 buts) n'a jamais perdu en équipe de France. C'est dire l'importance du joueur de Chelsea. Il n'a connu que l'élimination contre la Suisse lors du dernier Euro comme désillusion, lorsqu'il est titulaire avec son compère de la Juventus. Depuis deux ans déjà, ce n'est plus le même Kanté. L'ancien Caennais est très souvent blessé. Il n'a d'ailleurs participé qu'à 10 des 24 derniers matchs de la sélection.

Le profil de Kanté n'existe nulle part ailleurs

Son absence n'est pas si surprenante, mais il possède un profil rare, que l'on ne retrouve pas malgré le large réservoir de joueurs français. Didier Deschamps va devoir trouver une solution et l'identité de celui qui accompagnera Tchouameni et/ou Paul Pogba. Lors de l'Euro 2020, Kanté, Pogba, Tolisso, Rabiot, Sissoko et Lemar avaient été appelés dans une liste de 26 éléments. Aucun d'entre eux n'était en revanche présent lors du rassemblement de septembre, la faute aux blessures, encore une fois.

Depuis l'élimination contre la Nati en 2021, le sélectionneur a utilisé neuf joueurs différents dans l'entrejeu : Kanté, Pogba, Rabiot, Tchouameni, Guendouzi, Kamara, Fofana, Camavinga et Veretout. Le premier est donc forfait, tout comme Kamara pour un profil qui se rapprochait sans doute le plus du joueur de Chelsea. En plus d'une assise défensive bien moins solide qu'en 2018, l'équipe de France a perdu celui qui courrait pour deux. Son absence se fera ressentir, mais rappelons également que la nature a horreur du vide. Aux autres appelés d'en profiter.