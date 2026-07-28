Amicaux : Xabi Alonso débute avec Chelsea par une victoire spectaculaire

Chelsea a parfaitement lancé l’ère Xabi Alonso, mais non sans quelques frayeurs. Opposés aux Western Sydney Wanderers en Australie pour son premier match amical, les Blues se sont imposés au terme d’un spectaculaire festival offensif (6-4). Le jeune Dastan Satpayev, Dario Essugo et Jamie Gittens ont notamment trouvé le chemin des filets dans une rencontre où les Londoniens ont toutefois affiché certaines fragilités défensives en étant notamment menés au score à deux reprises.

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Mais la grande vedette de la soirée se nomme João Pedro. Entré en jeu à une demi-heure du terme, l’attaquant brésilien a renversé la rencontre en inscrivant un triplé en seulement neuf minutes… lui qui avait été privé de Coupe du Monde 2026. Xabi Alonso, qui avait choisi d’aligner une équipe très jeune durant la première heure avant de faire entrer plusieurs cadres, peut ainsi savourer un premier succès spectaculaire sur le banc de Chelsea.