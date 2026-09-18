Edf : la FFF a trouvé le lieu idéal pour préparer le choc face à la Belgique

L’Équipe de France devrait faire une halte au centre d’entraînement de l’Union Saint-Gilloise, à Zaventem, avant son choc face à la Belgique prévu le lundi 28 septembre annonce DH Net. Au lendemain de leur déplacement en Turquie, le vendredi 25, Zinédine Zidane, Kylian Mbappé et les Bleus doivent rejoindre directement Bruxelles depuis Istanbul. La Fédération française cherchait alors un endroit discret pour organiser une séance à huis clos dès le samedi, loin de l’agitation entourant cette affiche face aux Diables rouges. Son choix s’est porté sur les installations de l’Union, inaugurées l’année dernière.

La suite après cette publicité

La venue des Français doit toutefois encore être définitivement validée par le club belge, qui échange avec la FFF afin de régler les derniers aspects organisationnels. L’Union devra notamment adapter son programme pour pouvoir accueillir la sélection dans de bonnes conditions. Cette séance ne remplacera pas l’entraînement officiel de veille de match : comme habituellement avant une rencontre disputée à Bruxelles, les Bleus doivent découvrir la pelouse du Heysel le dimanche. Le passage à Zaventem constituerait donc uniquement une étape intermédiaire dans leur préparation après leur voyage depuis la Turquie.