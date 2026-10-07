Flavien Tait annonce sa retraite

Flavien Tait a annoncé ce mardi qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel. À 33 ans, le milieu offensif français, passé notamment par Angers, Rennes et Samsunspor, a décidé de raccrocher les crampons après plusieurs années au plus haut niveau. «Après 14 années de football professionnel, il est temps pour moi de tourner une page immense de ma vie et d’annoncer la fin de ma carrière. Je ressens une immense fierté et une profonde gratitude d’avoir pu vivre mon rêve d’enfant», a-t-il écrit dans un post publié sur son compte Instagram.

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Révélé en Ligue 1 avec Angers avant de s’imposer à Rennes, où il a disputé plus de 120 rencontres, Flavien Tait aura notamment disputé la finale de la Coupe de France en 2017 avec le SCO. Il quitte donc les terrains avec plusieurs expériences en France et à l’étranger, après une dernière aventure à Rodez la saison passée.