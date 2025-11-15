Chelsea recrute un grand espoir équatorien… pour 2028

Habitué aux coups de plus en plus précoces, Chelsea a sécurisé la signature de Deinner Ordonez, un jeune défenseur de 16 ans évoluant à Independiente del Valle, le club d’origine de Moises Caicedo. Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, l’accord avec le joueur et le club est déjà en place, mais Ordonez ne pourra rejoindre Stamford Bridge qu’à ses 18 ans, soit en janvier 2028, lorsqu’il pourra signer un contrat longue durée.

International U20 avec l’Équateur, il s’inscrit dans la stratégie de Chelsea de dénicher des talents prometteurs avant qu’ils ne soient repérés par d’autres clubs. Une politique de recrutement qui a déjà porté ses fruits avec Estêvão Willian (18 ans), qui s’est imposé comme un élément clé de l’effectif des Blues cette saison.