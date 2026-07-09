Newcastle s’offre Sean Steur pour 27 M€

C’était attendu, c’est désormais officiel. Newcastle continue de réinvestir l’argent perçu grâce à ses grosses ventes. Après avoir finalisé l’arrivée de la pépite suisse Johan Manzambi, le club du Tyneside vient d’officialiser celle du jeune milieu hollandais de l’Ajax Amsterdam, Sean Steur (18 ans).

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We are delighted to announce the signing of young Dutch midfielder Sean Steur from Ajax 🙌 pic.twitter.com/0yc2wZd4l3 — Newcastle United (@NUFC) July 9, 2026

«Newcastle United a le plaisir d’annoncer la signature du jeune milieu de terrain néerlandais Sean Steur, en provenance de l’Ajax. Âgé de 18 ans, ce joueur, qui a déjà été sélectionné en équipe nationale néerlandaise des moins de 19 ans, a signé un contrat de cinq ans à St. James’ Park ; le montant du transfert n’a pas été divulgué», indiquent les Magpies. Les Toons ont déboursé environ 27 M€.