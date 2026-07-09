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Newcastle s’offre Sean Steur pour 27 M€

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Sean Steur a disputé 21 matchs de championnat cette saison. @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Newcastle continue de réinvestir l’argent perçu grâce à ses grosses ventes. Après avoir finalisé l’arrivée de la pépite suisse Johan Manzambi, le club du Tyneside vient d’officialiser celle du jeune milieu hollandais de l’Ajax Amsterdam, Sean Steur (18 ans).

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«Newcastle United a le plaisir d’annoncer la signature du jeune milieu de terrain néerlandais Sean Steur, en provenance de l’Ajax. Âgé de 18 ans, ce joueur, qui a déjà été sélectionné en équipe nationale néerlandaise des moins de 19 ans, a signé un contrat de cinq ans à St. James’ Park ; le montant du transfert n’a pas été divulgué», indiquent les Magpies. Les Toons ont déboursé environ 27 M€.

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