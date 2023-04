Chelsea : les supporters implorent déjà Mauricio Pochettino

Le désespoir à son paroxysme. Encore spectateurs de la défaite de leur équipe mercredi soir face à Brentford (0-2) - la cinquième en autant de rencontres depuis la nomination de Frank Lampard - les supporters de Chelsea ont manifesté leur affliction sur les réseaux sociaux… Au point de réclamer l’arrivée plus vite que prévue de Mauricio Pochettino.

La suite après cette publicité

«Cher Todd Boehly, signez Pochettino MAINTENANT, et pas plus tard», a notamment tweeté un compte fan du club, avant de poursuivre sa plaidoirie. «Nous souffrons beaucoup, ce n’est même plus drôle, c’est une torture carrément inhumaine. Nous n’en pouvons plus, ça devient ridicule. Cordialement. De la part de toute la communauté de Chelsea». Actuellement scotché à la 11e place de Premier League, Chelsea est en effet bien plus proche de la relégation (10 points d’avance sur Leicester, 18e), que du podium du championnat (20 points de retard sur Newcastle, 3e). Malgré plus de 600 millions d’euros dépensés cette saison sur le marché des transferts, les Blues affichent même la 16e pire attaque de Premier League avec 30 buts marqués en 32 journées. Et la valse des entraîneurs n’y a visiblement pas changé grand chose.

À lire

Chelsea est en perdition avec Frank Lampard