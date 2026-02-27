Dortmund : Luca Reggiani est la nouvelle coqueluche qui fait pleurer l’Italie

À l’heure où la Serie A peine à offrir du temps de jeu à ses propres joyaux, l’Europe, elle, ne tremble plus. À 18 ans à peine, Luca Reggiani a foulé la pelouse européenne en tant que titulaire avec le Borussia Dortmund, en Ligue des Champions, face à l’Atalanta. Oui, titulaire. Pendant que la Serie A hésite, temporise, protège à l’excès ses jeunes talents jusqu’à les étouffer, les mastodontes européens, eux, n’ont pas peur. Dortmund a lancé un défenseur central né en 2008 sur la plus grande scène continentale… et a su maîtriser l’Atalanta avec un aplomb presque cruel lors du match aller. Le symbole est puissant, presque douloureux pour le football italien. Car Reggiani n’est pas un talent venu d’ailleurs. Né à Modène, formé dans un club local d’Émilie-Romagne, puis façonné par Sassuolo, ce sont sous les couleurs noire et jaune allemandes qu’il éclot aujourd’hui, pas en Serie A. L’image d’un adolescent italien dominant une affiche européenne pendant que des clubs italiens prêchent la patience résonne comme un nouvel avertissement. Quelques jours seulement après ses débuts en Bundesliga contre Mayence, le voilà propulsé sur la plus grande scène, sans complexe, dans une équipe qui n’a pas hésité à dominer un représentant italien.

La suite après cette publicité

Le symbole est violent. Pendant que des clubs hésitent, calculent et protègent à l’excès, les grosses écuries européens font confiance, exposent, responsabilisent, et gagnent. Son histoire avait pourtant tout d’un destin écrit à l’encre bleue. Défenseur central d’1m90, capitaine des U16 italiens, Luca Reggiani incarne le prototype moderne à la Dean Huijsen, combinant ainsi puissance, lecture du jeu, qualités de relance et, détail qui ne trompe pas, instinct de buteur. Dix réalisations la saison dernière, un chiffre rarissime pour un défenseur de son âge. Mais à 16 ans, l’Allemagne est venue frapper à la porte. Dortmund est vite passée à l’action, légalement, en ne versant qu’une partie des indemnités de formation. L’Italie n’a pas que regarder partir l’un de ses joyaux, presque résignée. En Bundesliga, il débute sans trembler. En Ligue des Champions, il confirme. Là où certains auraient attendu des années pour «ne pas brûler les étapes», le club allemand l’a préparé, renforcé, responsabilisé. Et c’est ainsi qu’un jeune Italien, formé dans la Botte, progresse plus vite à l’étranger qu’à domicile et rêve de disputer son premier Klassiker contre le Bayern, alors que Dortmund, éliminé après un match retour fou à Bergame, peut regretter de ne pas avoir reconduit Reggiani dans son onze mercredi.

Un défenseur au profil atypique

Le marché n’a pas été insensible à son talent. La Juventus et l’AS Roma avaient sondé le terrain. À l’étranger, le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et le Red Bull Salzbourg avaient manifesté un intérêt concret. Mais Dortmund a été le plus rapide, le plus convaincant, s’appuyant aussi sur une petite colonie italienne déjà installée au club, avec Filippo Mané et Samuele Inácio. Le plus cruel, peut-être, réside dans l’adversaire de cette soirée européenne. L’Atalanta, modèle italien de formation et souvent cité comme exception vertueuse, n’a pu empêcher la démonstration allemande. En titularisant Reggiani d’entrée de jeu, le BVB assume une stratégie claire, presque provocatrice, en croyant en la valeur des talents azzurri plus que leurs propres clubs. L’Italie, elle, se débat pour reconstruire une identité compétitive, cherche des leaders, et se plaint du manque de continuité générationnelle… tandis que les grands d’Europe titularisent ces mêmes pépites italiennes en C1. Luca Reggiani devient malgré lui le symbole d’un système qui exporte ses promesses avant même de les avoir exploitées.

La suite après cette publicité

Pendant que l’Italie s’entredéchire sur la nécessité de rajeunir ses effectifs, l’Allemagne agit. Le club de la Ruhr a patiemment intégré Reggiani, l’a renforcé physiquement, l’a exposé progressivement… avant de l’aligner en Bundesliga puis en Ligue des Champions (4 apparitions). Pas en Coupe nationale, ni dans un match sans enjeu, mais bien dans un barrage européen à haute tension. Et puis il y a l’aspect humain. Interrogé sur ses modèles, Luca Reggaiani cite Giorgio Scalvini, un nom qui surprend par sa proximité générationnelle. À peine cinq ans d’écart, et déjà une idole du jeune défenseur de la Dea. Son père lui a offert le maillot numéro 42 de l’Atalanta pour Noël. Et quelques semaines plus tard, c’est face au club de Scalvini qu’il découvre la Ligue des Champions. Il y a dans cette trajectoire quelque chose de prédestiné, presque romanesque. Mais derrière l’émotion, une réalité s’impose. Quand un club comme Dortmund donne les clés à un défenseur de 18 ans en C1, il envoie un signal fort au football italien. « Je lui ai dit d’en profiter et que c’était quelque chose de spécial. C’était un excellent début, il a vraiment bien joué. Je suis ravi de voir de jeunes joueurs d’une telle qualité récompensés », a déclaré Niko Kovač après le match face à Mayence.

Alors que la polémique autour de son transfert de Sassuolo aux Allemands persiste (tout comme celle concernant Samuele Inacio à l’Atalanta), le Borussia Dortmund est déterminé à récompenser la progression du joueur par un nouveau contrat important. Les rumeurs d’une prolongation imminente pour le jeune international italien se font de plus en plus insistantes, Dortmund lui ayant déjà proposé une extension assortie d’un ajustement contractuel, jusqu’en 2030. Sauf imprévu, Reggiani devrait signer dans les prochaines heures son nouvel engagement à long terme avec le BVB. Pendant ce temps, Luca Reggiani avance sans bruit, avec l’assurance tranquille des grands. Et l’Italie le regarde, partagée entre fierté et regret. Le Borussia Dortmund, en le titularisant, a infligé une gifle symbolique au système italien, car le message est limpide. Si vous ne croyez pas assez en vos talents, d’autres le feront. Et ils les feront briller. Ce mois de février pour le numéro 49 des Schwarz-Gelben ne marque peut-être que le début d’une grande carrière, mais il sonne déjà comme un avertissement. L’Italie ne manque pas de talents. Mais elle lui manque cruellement, parfois, du courage de les lancer.