CdF : Angers élimine Strasbourg, Montpellier sorti d’entrée, le Paris FC et Grenoble qualifiés

Pour le coup d’envoi des 32es de finale de la Coupe de France, nous avions droit ce vendredi en début de soirée à un multiplex de 4 rencontres, dans lesquelles trois équipes de Ligue 1 faisaient leur entrée en lice dans la compétition : Montpellier, en déplacement à Pau, et un duel entre deux équipes de bas du classement de l’élite, avec Strasbourg (19e) et Angers (20e).

Au stade Raymond-Kopa dans le choc entre relégables, Strasbourgeois et Angevins devaient se départager en penaltys. Après un 0-0 assez timide, les Angevins ont finalement remporté la rencontre lors des tirs au but (5-4). Surpris par les Pallois, poussés par leur public à domicile, le MHSC ne goûtera pas aux 16es de finale pour la première fois depuis la saison 2016-2017. Le Paris FC n’avait pas besoin de période supplémentaire pour se défaire de Valenciennes, notamment grâce au 7e but de la saison de Morgan Guilavogui. Enfin, Grenoble élimine Nîmes grâce à un but tardif du Gambien Abdoulie Sanyang.

Les résultats complets du multiplex

Strasbourg 0-0 Angers (4-5 après les t.a.b)

Pau 2-1 Montpellier : Bassouamina (25e), George (81e) / Germain (70e)

Paris FC 3-1 Valenciennes : Caddy (pen, 28e), Chahiri (49e), Guilavogui (69e) / Berthomier (16e)

Grenoble 1-0 Nîmes : Sanyang (88e)