Liverpool en passe de recruter Wataru Endo

Le week-end dernier, Liverpool s’est rendu à Stamford Bridge avec Alexis Mac Allister comme seul milieu de terrain de formation. À l’arrivée, un match nul (1-1), qui n’a fait que mettre en exergue les problèmes des Reds dans l’entrejeu. Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keïta ou encore James Milner partis, Jürgen Klopp va vite devoir trouver des solutions, autres que Moisés Caicedo et Roméo Lavia, qui ont opté pour Chelsea.

Et justement. The Athletic annonce que Liverpool est proche d’un accord avec Stuttgart pour finaliser le recrutement de Wataru Endo. Le Japonais, capitaine de son club, est l’une des seules satisfactions de la saison dernière avec 6 buts et 5 passes décisives en 40 apparitions au total. Le milieu de terrain a même été autorisé à se rendre dans le Merseyside pour finaliser le transfert. À 30 ans, ce dernier représente une piste étonnante pour les Reds, qui n’ont plus vraiment le choix après avoir raté de nombreuses cibles ces derniers temps.