Real Madrid : Kylian Mbappé n’a pas aimé la question d’un journaliste

Kylian Mbappé a encore frappé. Auteur d’un quadruplé hier soir face à l’Olympiakos, l’attaquant français a été l’homme qui a permis au Real Madrid de s’imposer aux forceps sur le terrain de l’Olympiakos (4-3). Mais quand un journaliste espagnol l’a interrogé sur la Mbappé-dépendance de la Casa Blanca, le Français l’a rembarré.

« Je ne veux pas te manquer de respect, mais c’est une mauvaise question. Chacun a une tâche dans l’équipe, la mienne, c’est de marquer des buts. Je peux dire que sans les autres joueurs, on ne gagne pas les matches. Je ne pense pas une dépendance, ça, c’est un truc de journalistes. Tu ne peux pas dire que c’est une dépendance », a-t-il confié en zone mixte.