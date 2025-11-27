Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

Real Madrid : Kylian Mbappé n’a pas aimé la question d’un journaliste

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Olympiakos 3-4 Real Madrid

Kylian Mbappé a encore frappé. Auteur d’un quadruplé hier soir face à l’Olympiakos, l’attaquant français a été l’homme qui a permis au Real Madrid de s’imposer aux forceps sur le terrain de l’Olympiakos (4-3). Mais quand un journaliste espagnol l’a interrogé sur la Mbappé-dépendance de la Casa Blanca, le Français l’a rembarré.

La suite après cette publicité
El Larguero
🇫🇷 🗨️ Kylian MBAPPÉ se MOLESTA con un periodista en zona mixta

😠💢 "¿Mbappé-dependencia? Eso es una MALA pregunta"

🗯️ "No pienso en dependencia, eso es cosa de periodistas y cosas de fuera. No tienes que decir dependencia porque mi trabajo es la de meter goles"
Voir sur X

« Je ne veux pas te manquer de respect, mais c’est une mauvaise question. Chacun a une tâche dans l’équipe, la mienne, c’est de marquer des buts. Je peux dire que sans les autres joueurs, on ne gagne pas les matches. Je ne pense pas une dépendance, ça, c’est un truc de journalistes. Tu ne peux pas dire que c’est une dépendance », a-t-il confié en zone mixte.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier