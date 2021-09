PSG : l'Espagne fait la leçon à Mauricio Pochettino... mais surtout à Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Une sensation de déjà vu, ou du moins, pas une surprise. Si les médias catalans et espagnols de façon générale se sont frottés les mains avec le remplacement de Lionel Messi, relayant les images de ce petit incident de partout, ils n'ont pas vraiment été étonnés, eux qui ont pu suivre La Pulga de très près pendant tant d'années. C'est plus la décision de Mauricio Pochettino qui est surprenante pour les journalistes du pays de Cervantes, où on sait bien que Lionel Messi est irremplaçable. Pourtant, le joueur est, lui aussi, taclé.

« Messi doit comprendre que le PSG a une superbe équipe. Ce qui se passait au Barça était un peu ridicule, où chaque changement de Messi était abordé avec précaution. En 2015, il s'est produit quelque chose de très gros, avec Luis Enrique qui lui a arraché l'étoile de shériff. Messi était très en colère, ça a produit un tremblement de terre. Et la réaction de Messi n'est pas la pire, il y aura celle du père. C'est une histoire que nous connaissons », a par exemple prévenu Jordi Martí, qui couvre l'actualité du Barça pour la Cadena SER.

Messi est critiqué

Toujours sur l'antenne de la radio, les avis sont forcément différents. Certains, comme Julio Pulido, s'en sont surtout pris au joueur : « Messi aurait dû éviter ce geste, et s'il devait dire quelque chose à Pochettino, c'était en privé dans le vestiaire ». Dans la célèbre émission El Chiringuito de Jugones, là aussi les avis sont partagés. « Pochettino enlève Messi et il gagne le match, c'est un gagnant. Messi, il faut toujours serrer la main à l'entraîneur », a expliqué José Luis Sanchez. « Messi est le meilleur de l'histoire, mais s'il n'est pas dans son match, je dois pouvoir le remplacer », a lancé Jota Jordi. D'autres consultants ont souligné la personnalité du coach argentin.

« Messi marche sur le terrain depuis deux ans. C'était le même qu'à Barcelone. Maintenant, je pense que Pochettino ne va plus jamais le remplacer », a lancé Edu Aguirre. « Si tu enlèves Messi, Mbappé ou Cristiano quand tu dois gagner un match, c'est compliqué... », a de son côté répliqué Javier Balboa, l'ancien joueur du Real Madrid, qui n'a pas compris le remplacement. Une chose est sûre, même parti, Messi continue d'offrir de sacrés débats de l'autre côté des Pyrénées !